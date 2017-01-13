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В конфетах везли кокаин, а в тряпье — соколов для охоты: рейтинг тайников на таможне http://www.segodnya.ua/img/article/7879/76_main.1484308950.png http://www.segodnya.ua/img/article/7879/76_tn.1484308950.png Украина В аэропорту "Борисполь" киевские таможенники обнаружили более 3,6 кг кокаина (на черном рынке стоимость такой партии — более 5 млн грн)

В конфетах везли кокаин, а в тряпье — соколов для охоты: рейтинг тайников на таможне

Сегодня, 14:01

В аэропорту "Борисполь" киевские таможенники обнаружили более 3,6 кг кокаина (на черном рынке стоимость такой партии — более 5 млн грн)

Фото: sta-sumy.gov.ua
Фото: sta-sumy.gov.ua

Столичные таможенники составили рейтинг самых необычных тайников-2016, которые обустраивают пассажиры, а также перечень ценностей, которые едва не покинули Украину.

Как сообщила пресс-служба госфискальной службы, один из самых нестандартных тайников, в котором перевозили кокаин, — конфетные обертки.

"В аэропорту "Борисполь" киевские таможенники обнаружили более 3,6 кг кокаина (на черном рынке стоимость такой партии — более 5 млн грн). Его пытался ввезти в Украину пенсионер, который вернулся из Эмиратов на родину. Он проявил изобретательность — кокаин был сформирован в специальные капсулы, а они, в свою очередь, были обернуты полиэтиленом, и помещены в яркие конфетные обертки. Всего было изъято 194 "конфеты", — сообщили фискалы.

Еще одна контрабанда из рейтинга — два охотничьих сокола, обмотанные скотчем и спрятанные в ветоши. Контрабандисты пытались вывезти их из Украины в Эмираты, где их цена составляет около $10 тыс. за одну птицу.

Еще одни пассажиры пытались ввезти около 10 кг незадекларированной печени трески, 38 кг красной икры и более 58 кг красной рыбы.
наркотики, контрабанда, таможня, тайник

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Автор:

Игорь Серов

Источник:

"Сегодня"

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