В конкурсе на главу Нацполиции политического влияния нет – нардеп

Конкурс на должность главы Национальной полиции проходит по правилам без политического влияния со стороны для продвижения "своих кандидатов". Об этом заявила в эфире телеканала "112 Украина" народный депутат Ирина Суслова.

По ее словам, если бы были случаи нарушений во время конкурса, то об этом уже стало бы известно общественности, а так все проходит честно.

"Пока я не слышала никаких слухов, я даже не знаю ни одной фамилии из кандидатов на должность руководителя Нацполиции. Почему? Потому что, если бы осуществлялось какое-то политическое давление, если бы кто-то пытался кого-то продавить, то мы понимаем, что это было бы уже известно и об этом уже б говорили и народные депутаты, и члены комиссии, и, соответственно, СМИ. Никто не знает ни фамилии, никто не знает, кто победит, никто не делает никаких оценок и не дает никаких прогнозов. Это свидетельствует, как минимум, о том, что конкурс проходит по правилам, никто никого не продвигает, не толкает, не имеет никаких политических влияний на назначение", – пояснила Суслова.

Нардеп также выразила надежду, что подобная ситуация останется и в дальнейшем.

Напомним, 14 ноября Хатия Деканоидзе заявила о своей отставке с должности главы Нацполиции. Глава МВД принял ее отставку, исполняет обязанности главы Нацполиции Украины первый замглавы Вадим Троян.

15 декабря глава МВД объявил о проведении консультативного конкурса на должность главы Нацполиции Украины. Конкурс открыт для всех желающих, как из числа действующих полицейских, так и других лиц, которые соответствуют указанным условиям. Конкурс будет проводиться консультативной отборочной комиссией.

Среди базовых требований к соискателям: соответствие общим условиям работе в полиции, полное юридическое образование, не менее 7 лет стажа в сфере права, не менее 5 лет управленческого опыта. Среди базовых личностных и профессиональных параметров значатся: честность и безупречная репутация, мотивация, политическая незаангажированность и др. Для первичного участия в конкурсе необходимо было подать до 8 января резюме и мотивационное письмо.