В Кривом Роге двое мужчин попались на хранении почти 10 кг марихуаны (фото)

Сегодня, 01:45

В отношении правонарушителей открыто уголовное производство, им грозит до пяти лет лишения воли

Мужчины попались на хранении марихуаны. Фото: facebook.com/DPN.NP
Мужчины попались на хранении марихуаны. Фото: facebook.com/DPN.NP

В Кривом Роге Днепропетровской области полиция задердажа двоих мужчин, причастных к распространению наркотических веществ. В отношении правонарушителей было открыто уголовное производство по ст. 309 УК Украины (хранение наркотических веществ в больших размерах), мужчинам грозит лишение воли на срок до пяти лет, сообщает в соцсети Департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции. 

16265226_1207264405994128_4634073630818172398_n

Полиция обнаружила у мужчин почти 10 кг марихуаны. Фото: facebook.com/DPN.NP

При отработке правоохранители изъяли у 54-летнего фигуранта и его 31-летнего сообщника 26 пакетов с марихуаной. Общий вес находки составляет примерно 9,6 кг. На нелегальном наркорынке стоимость изъятой партии наркотика – порядка 400 тысяч гривен.

 
наркотики, марихуана, хранение, полиция, уголовное производство

Вы сейчас просматриваете новость "В Кривом Роге двое мужчин попались на хранении почти 10 кг марихуаны (фото)". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Дарья Нинько

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: nissaninfinitiwilliamsville.com

В Украине разоблачили масштабную схему угона VIР-авто: все подробности

Вчера, 19:17

Банда орудовала в Киеве, Львове, Хмельницком, Житомире, Ивано-Франковской и Ровенской областях. За период деятельности преступная группировка стала практически "монополистом", управляя 99 процентами угонов в масштабе Украины. Помогал организатору – подполковник милиции на пенсии

Харьков

Вор задержан. Фото: ngs24.ru

В Харькове задержан активный карманник

Вчера, 16:31

27-летний парень в качестве жертв выбирал только женщин, а краденое сбывал на рынке

Одесса

Полиция изъяла 450 патронов. Фото: pixabay.com

В Одессе у парня нашли целый арсенал боеприпасов

Вчера, 14:16

Несовершеннолетний уверяет, что изъятые патроны он нашел и решил оставить у себя

Донбасс

В Краматорске мужчина профессионально выращивал коноплю

Вчера, 12:39

Соседи даже не догадывались, что в соседнем доме живет наркоторговец 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования