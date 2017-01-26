В Кривом Роге двое мужчин попались на хранении почти 10 кг марихуаны (фото)

В отношении правонарушителей открыто уголовное производство, им грозит до пяти лет лишения воли

В Кривом Роге Днепропетровской области полиция задердажа двоих мужчин, причастных к распространению наркотических веществ. В отношении правонарушителей было открыто уголовное производство по ст. 309 УК Украины (хранение наркотических веществ в больших размерах), мужчинам грозит лишение воли на срок до пяти лет, сообщает в соцсети Департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции.

Полиция обнаружила у мужчин почти 10 кг марихуаны. Фото: facebook.com/DPN.NP

При отработке правоохранители изъяли у 54-летнего фигуранта и его 31-летнего сообщника 26 пакетов с марихуаной. Общий вес находки составляет примерно 9,6 кг. На нелегальном наркорынке стоимость изъятой партии наркотика – порядка 400 тысяч гривен.