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В Мелитополе прогремел взрыв (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7875/76_main.1484217916.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/76_tn.1484217916.jpg Украина Пострадал парень, сейчас он находится в реанимации 

В Мелитополе прогремел взрыв (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 12:43

Пострадал парень, сейчас он находится в реанимации 


Взрыв в Мелитополе. Там полностью разрушен частный дом. Пострадал 19-летний парень. Он сильно обжегся, его завалило обломками дома. Сейчас пострадавший в реанимации. По предварительной версии, газ взорвался из-за неосторожного обращения с отопительными устройствами.

"Произошло разрушение конструкций дома, и в результате чего крыша рухнула внутрь. Под завалами оказался молодой человек 19 лет. У него обожжено лицо и руки", – сказал Иван Пецух, и. о. начальника мелитопольского управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Программа "События"

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