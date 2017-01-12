В Мелитополе прогремел взрыв (видео)

Пострадал парень, сейчас он находится в реанимации

Взрыв в Мелитополе. Там полностью разрушен частный дом. Пострадал 19-летний парень. Он сильно обжегся, его завалило обломками дома. Сейчас пострадавший в реанимации. По предварительной версии, газ взорвался из-за неосторожного обращения с отопительными устройствами.

"Произошло разрушение конструкций дома, и в результате чего крыша рухнула внутрь. Под завалами оказался молодой человек 19 лет. У него обожжено лицо и руки", – сказал Иван Пецух, и. о. начальника мелитопольского управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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