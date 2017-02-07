В местах отдыха бойцов в Краматорске нашли "жучки"

Камера была установлена в дверной петле, а скрытые микрофоны — в стенах

С Донбасса пришла новость, вызвавшая большой ажиотаж. В одном из заведений Краматорска, где часто отдыхают украинские бойцы, работники СБУ обнаружили скрытую камеру и прослушку. Кто и зачем записывал разговоры военных, силовики выясняют.

Как рассказали нам в СБУ, камера была установлена в дверной петле, а скрытые микрофоны — в стенах. Техника была подключена к видеорегистратору, тоже спрятанному в одной из стен за обоями. По данным СБУ, шпионскую технику установили пособники "ДНР".

Фото ssu.gov.ua

"Управление и снятие информации происходило с помощью интернета. СБУ проверяет причастность руководства и персонала заведения к монтажу этого оборудования", — заявили пресс-центр СБУ.

Силовики начали производство по статье "Незаконное использование специальных техсредств получения информации", виновным грозит до 4-х лет тюрьмы.

СБУ намерена проверить на наличие "жучков" и другие подобные заведения в прифронтовой зоне.