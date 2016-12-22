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В МИД пояснили, что означает "военное сотрудничество" Украины и ЕС в рамках ассоциации http://www.segodnya.ua/img/article/7820/43_main.1482410315.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/43_tn.1482410315.jpg Украина Как отметила замминистра, много недоразумений возникло после согласования предложений Нидерландов

В МИД пояснили, что означает "военное сотрудничество" Украины и ЕС в рамках ассоциации

Сегодня, 14:36

Как отметила замминистра, много недоразумений возникло после согласования предложений Нидерландов

Елена Зеркаль. Фото: Twitter
Елена Зеркаль. Фото: Twitter

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что в Украине существуют недоразумения относительно развития военного сотрудничества с Европейским Союзом. Об этом на пресс-конференции заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

По ее словам, недоразумения возникли на почве согласования лидерами стран-членов ЕС предложений Нидерландов, которые создают возможность разблокировать ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

"Что касается военного сотрудничества, то здесь вообще довольно много недоразумений, как в Европейском Союзе, так и в Украине. У Европейского Союза нет собственной военной ни стратегии, ни политики. Они не нашли и не могут найти до сих пор общего видения возможности развития этой политики. Поэтому Украина в соглашении признала, что она будет участвовать в общей политике безопасности и в преодолении кризисных ситуаций", – заявила Зеркаль.

"Мы будем участвовать и надеемся, что это будет в нашу пользу. Мы будем развиваться как страна, которая в состоянии и защищать себя, и помогать другим", – отметила представитель МИД Украины.

Напомним, 15 декабря лидеры Евросоюза согласились с предложениями премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, которые направлены на разблокирование ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, которая была приостановлена в связи с негативным результатом референдума в Нидерландах.

Во втором пункте предложений сказано, что Соглашение подтверждает сотрудничество ЕС с Украиной в сфере безопасности, в частности, в области предотвращения конфликтов, регулирования кризисов и предотвращения распространения оружия массового уничтожения.

Вместе с тем, Соглашение не содержит обязательств для ЕС или государств-членов обеспечить гарантии коллективной безопасности или другую военную помощь или содействие Украине.
Украина, мид, ЕС, сотрудничество, ассоциация, украина-ес, соглашение об ассоциации, Зеркаль

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Источник:

УНИАН

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