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В МИД предупредили украинцев о проблемах с рейсами в ОАЭ http://www.segodnya.ua/img/article/7851/92_main.1483361402.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/92_tn.1483361402.jpg Украина Украинские дипломаты отмечают вероятность отмены рейсов из-за неблагоприятной погоды в эмиратах

В МИД предупредили украинцев о проблемах с рейсами в ОАЭ

Сегодня, 14:51

Украинские дипломаты отмечают вероятность отмены рейсов из-за неблагоприятной погоды в эмиратах

Украинцы несколько суток не могли покинуть ОАЭ. Фото: Maryna Lukianova | Facebook
Украинцы несколько суток не могли покинуть ОАЭ. Фото: Maryna Lukianova | Facebook

В министерстве иностранных дел Украины предупреждают украинцев, которые планируют поездку в Объединенные Арабские Эмираты, о возможных проблемах с рейсами из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД в Facebook.

В МИД напомнили, что, начиная с 29 декабря 2016 года, из-за сложных погодных условий (густой туман) в аэропортах Дубая и Шарджа были отменены или перенесены большое количество рейсов.

"По информации Национального центра метеорологии и сейсмологии ОАЭ, существует высокая вероятность продления в течение ближайших дней сложных погодных условий. В этой связи предупреждаем граждан Украины, которые планируют свои путешествия, о возможности дальнейшей отмены/задержки рейсов в ОАЭ, а также значительный срок ожидания следующих рейсов", – говорится в сообщении дипломатов.

Кроме того, посольство Украины в ОАЭ проинформировал о ситуации в аэропортах страны Министерство инфраструктуры Украины, аэропорты "Борисполь", "Киев", "Одесса", представительства авиакомпаний в Украине.

Как сообщалось, что около сотни украинских туристов несколько суток не могли вылететь домой из ОАЭ и пребывали в аэропорту города Шарджа. У людей забирали паспорта, никуда не выпускали и не сажали на самолет.

Однако накануне Нового года ситуация с задержкой рейса Шарджа – Киев разрешилась и люди смогли улететь на родину.
ОАЭ, погода, мид, рейсы, Дубай, дипломаты, Шарджа

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Источник:

"Сегодня"

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