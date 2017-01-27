В МИД прокомментировали задержания адвокатов в Крыму

Сегодня, 10:30

Украина будет обращаться к РФ с требованием прекратить репрессии в отношении адвокатов на полуострове, сообщила дипломат

Марьяна Беца. Фото: qha.com.ua
Марьяна Беца. Фото: qha.com.ua

Задержания адвокатов в оккупированном Крыму – это новый уровень политического запугивания от оккупантов, которые выступают против аннексии полуострова. Об этом заявила в эфире телеканала "112 Украина" спикер МИД Украины Марьяна Беца.

"Это очередной метод запугивания людей. Фактически это уже выход на новый уровень политического запугивания всех тех, кто не согласен с незаконной оккупацией Крыма", – заявила Марьяна Беца.

Она отметила, что Украина будет обращаться к РФ с требованием прекратить эти репрессии в отношении адвокатов.

"Мы будем обращаться к РФ. Без сомнения, будем требовать от российской стороны прекратить политические преследования адвокатов, журналистов и всех граждан в оккупированном Крыму. Это наше постоянное требование, которое поднимается и в рамках международных организаций", – заявила дипломат.

Напомним, 25 января в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ задержали адвоката Николая Полозова и отвезли на допрос по делу заместителя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова. Спустя несколько часов его отпустили.

На следующий день, 26 января, сотрудники ФСБ задержали адвоката Эмиля Курбединова, у которого также провели дома обыск. Соратники адвоката говорят, что оккупанты хотят предъявить ему обвинение в экстремизме.
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