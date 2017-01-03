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В МИД Украины рассказали подробности о перезахоронении украинского писателя Олеся http://www.segodnya.ua/img/article/7853/34_main.1483446179.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/34_tn.1483446179.jpg Украина Согласно сообщению, сейчас родственники писателя, проживащие в Канаде, решают, где будет похоронен Олесь

В МИД Украины рассказали подробности о перезахоронении украинского писателя Олеся

Сегодня, 14:22

Согласно сообщению, сейчас родственники писателя, проживащие в Канаде, решают, где будет похоронен Олесь

В МИД отреагировали на эксгумацию останков украинского писателя в Чехии. Фото: rbc.ua
В МИД отреагировали на эксгумацию останков украинского писателя в Чехии. Фото: rbc.ua

По поручению президента Украины Петра Порошенко, Министерство иностранных дел Украины через Посольство Украины в Праге принимает меры с целью сохранения и дальнейшего перезахоронения эксгумированных останков Александра Олеся и его жены. Об этом говорится в комметнарии МИД Украины.

По информации МИД, на месте, где была могила Александра Олеся, был захоронен Владимир Михайлишин, выходец из Украины, который до недавнего времени ухаживал за захоронением Александра Олеся и платил необходимую ренту.

Напомним, по чешским законам необходимо вносить ренту за 10 лет пользования местом на кладбище. Рента составляет около 20 тыс. чешских крон на 10 лет (примерно 20 тыс. грн).

После смерти Михайлишина его сын, как законный наследник, принял решение о захоронении отца в могиле, в которой был похоронен Олесь.

"При вмешательстве посольства Украины останки Александра Олеся и его жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников Александра Олеся, проживающих в Канаде, о месте окончательного захоронения останков", – сообщает пресс-центр МИД.

Как отмечается в комментарии, после соответствующего решения посольство Украины в Праге принимает все меры для надлежащего перезахоронения останков Александра Олеся и его жены.

"МИД Украины держит вопрос перезахоронения Александра Олеся на особом контроле", – подчеркивается в собщение пресс-центра министерства.

Александр  Олесь (1878-1944) - украинский прозаик и поэт. Сын Олеся - писатель и археолог Олег Ольжич, один из лидеров ОУН. 
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Источник:

"Сегодня"

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