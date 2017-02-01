В МИД Украины предупредили граждан об изменении правил получения американских виз

Сегодня, 13:11

Как отмечается, оформление американских виз гражданам Украины в течение года после завершения срока действия предыдущей визы происходит без проведения личного интервью

Виза в США. Фото: gofortravel.ru
Виза в США. Фото: gofortravel.ru

В связи с обнародованием указа президента США Дональда Трампа "Защита нации от въезда иностранных террористов в Соединенные Штаты" процедура переоформления американских виз для украинцев изменилась. Об этом в Facebook Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины

"В связи с обнародованием указа президента США "Защита нации от въезда иностранных террористов в Соединенные Штаты"…от 27 января 2017 года сообщаем, что статьей 8 указа вводится обязательность личного интервью в консульском учреждении США для заявителей, срок действия предыдущей американской визы которых завершился более года тому назад перед датой подачи документов на следующую визу", – говорится сообщении.

Также отмечается, что оформление американских виз гражданам Украины в течение года после завершения срока действия предыдущей визы происходит без проведения личного интервью.

"Оформление виз для въезда в США гражданам Украины, которые впервые подают документы на американскую визу, или срок действия предыдущей визы завершился более года тому, происходит при условии личного присутствия в консульстве США и проведения собеседования с уполномоченным сотрудником американского консульства", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает план, по которому можно было бы отсеять потенциальных мигрантов, которые могли бы претендовать на государственную помощь, а также в отдельных случаях депортировать иммигрантов, уже живущих в Соединенных Штатах и зависящих от помощи американских налогоплательщиков.
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"Сегодня"

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