В МИД Украины прокомментировали избиение украинских студентов в Польше

Украинский консул в Польше ведет этот вопрос и держит его на контроле, отметили в консульской службе МИД

Ситуацию с избиением группы украинских студентов в Польше держит на своем контроле украинский консул. Об этом заявил в комментарии УНН начальник консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Он отметил, что украинский консул в Польше ведет этот вопрос и держит его на контроле.

"Нашим консулом изучается этот вопрос. Сейчас я не могу вам сказать о результатах, но консул владеет этой темой, вопрос проверяется и при получении первого информирования о мотивах, основаниях, обстоятельствах вы будете проинформированы", – сказал Кирилич.

Как сообщалось, в польском городе Жешув (Rzeszów) избили группу студентов из Украины, но их жизни и здоровью ничего не угрожает, а нападавшие уже задержаны. Инцидент произошел 21 января днем, когда украинские студенты возвращались после занятий в общежитие. По дороге их остановили пятеро молодых мужчин и спросили студентов, откуда они. Услышав ответ, мужчины поинтересовались, кому принадлежит Львов – Украине или Польше. Затем нападавшие назвали студентов "бандеровцами" и избили их.