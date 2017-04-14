В Минобороны огласили потери Украины за время войны на Донбассе

Речь идет о погибших украинских силовиках за три года конфликта, отмечают военные

С начала конфликта на Донбассе Украина потеряла 2,6 тысячи силовиков из разных родов войск. Об этом заявил на брифинге представитель спикер Министерства обороны полковник Андрей Лысенко, передает "Украинская правда".

Он назвал количество погибших из всех видов военных формирований и силовых структур.

"В течение последних трех лет в боях за свободу и независимость Украины отдали свою жизнь 2652 военнослужащего и сотрудника Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, МВД СБУ, Госпогранслужбы и других военных и пограничных формирований ", – отметил полковник.

По словам Лысенко, 9578 военнослужащих получили ранения.

Напомним, вчера, во время визита в Луганскую область, президент Украины Петр Порошенко заявлял, что с начала текущего года в зоне проведения военной операции на Донбассе погибли 69 военнослужащих Вооруженных сил Украины, более 420 получили ранения.