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В Минобороны рассказали, когда состоится полный переход на контрактную армию http://www.segodnya.ua/img/article/7841/96_main.1483000659.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/96_tn.1483000659.jpg Украина Служба в армии исключительно по контракту ожидается к 2020 году, заявил генерал Кропивченко

В Минобороны рассказали, когда состоится полный переход на контрактную армию

Сегодня, 10:36

Служба в армии исключительно по контракту ожидается к 2020 году, заявил генерал Кропивченко

К 2020 году служба в армии будет только по контракту. Фото: из открытых источников
К 2020 году служба в армии будет только по контракту. Фото: из открытых источников

До 2020 года Министерство обороны Украины планирует перейти на контрактную службу. Об этом во время брифинга в среду заявил председатель подкомитета №5 Комитета реформ Министерства обороны и ВСУ генерал-лейтенант Сергей Кропивченко, сообщает "Укринформ".

"К 2020 году у нас есть перспектива перейти на 100-процентную армию по контракту" – сказал он.

Он рассказал, что за последний год на контрактную службу принято больше желающих, чем за последние 15 лет.

"На сегодняшний день в ВСУ приняты более 67 тысяч на военную службу по контракту. В том числе, более 7,5 тысячи офицеров. Это больше, чем за последние 15 лет", – сообщил Кропивченко.

Он уточнил, что всего планируется набрать на военную службу по контракту 250 тысяч – по нормам мирного времени.
армия, Минобороны, ВСУ, контрактная служба, контрактная армия, Кропивченко

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