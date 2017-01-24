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В Минобороны рассказали о деталях и количестве военных учений в прошлом году http://www.segodnya.ua/img/article/7911/69_main.1484382552.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/69_tn.1484382552.jpg Украина Как сообщается, было возвращено в практику выполнение маневровых действий стационарными подразделениями зенитных ракетных комплексов С-300

В Минобороны рассказали о деталях и количестве военных учений в прошлом году

Сегодня, 11:32

Как сообщается, было возвращено в практику выполнение маневровых действий стационарными подразделениями зенитных ракетных комплексов С-300

Ракетные учения вблизи Крыма. Фото: mil.gov.ua
Ракетные учения вблизи Крыма. Фото: mil.gov.ua

Подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины в прошлом году приняли участие более чем в 460 военных учениях и тренировках. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"За прошлый год военные Воздушных сил ВСУ приняли участие более чем в 460 учениях и тренировках, выполнили около 80 летно-тактических упражнений и провели более 200 маневров подразделений войск. Авиация Воздушных сил выполнила почти 750 летных смен с общим налетом около 11,5 тыс. часов", – сообщил он.

По словам представителя Минобороны, боевой состав авиационных частей пополнили несколько десятков образцов авиационной техники после модернизации и ремонта.

"Было возвращено в практику выполнение маневровых действий стационарными подразделениями зенитных ракетных комплексов С-300, которых в течение прошлого года проведено более 10. В частности, в конце года в Херсонской области прошли масштабные контрольно-летные испытания зенитных управляемых ракет комплекса С-300, в ходе которых была проверена готовность системы противовоздушной обороны Украины и способность наших ракет поражать цель", – отметил Гуцуляк.

Ранее сообщалось, что в Украину прибыла делегация НАТО по вопросам оборонного планирования.
Украина, Минобороны, ВСУ, учения, гуцуляк

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Источник:

УНИАН

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