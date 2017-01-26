В Минюсте приветствуют решение Европейского суда по "Алмаз-Антею"

Вчера, 16:50

Суд доказал причастность РФ в поддержке боевиков на Донбассе, в том числе и оружием, отметил замминистра юстиции

Трибунал суда ЕС. Фото: curia.europa.eu
Трибунал суда ЕС. Фото: curia.europa.eu

Решение Суда ЕС по делу российского концерна "Алмаз-Антей", специализирующегося на выпуске ракетных вооружений, доказало причаcтность России к вооруженному конфликту на Донбассе. Об этом написал в Facebook замминистра юстиции Украины Сергей Петухов.

Он отметил, что суд доказал причастность РФ в поддержке боевиков на Донбассе, в том числе и оружием.

"Суд ЕС признал, что Россия поставляет тяжелое вооружение боевикам на Донбассе. Ну что же, они ("Алмаз-Антей" – ред.) получили решение, которым санкции подтверждены, а в дополнение подтверждено, что Россия материально поддерживает боевиков, в том числе и оружием производства "Алмаз-Антей", – написал Петухов.

По его словам, это еще одна победа в деле доказательства ответственности России за вооруженный конфликт на Донбассе и продлении санкций.

Трибунал Суда Евросоюза подтвердил свидетельства о том, что Россия поставляла оружие боевикам на оккупированные территории Донбасса, и принял решение о заморозке активов российского концерна "Алмаз-Антей", который производит оружие, поставляемое на восток Украины.

"Россия фактически поставляла оружие сепаратистам на востоке Украины, а "Алмаз-Антей" (производитель этих вооружений – ред.) материально поддерживает действия, которые подрывают или ставят под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", – говорится в тексте решения трибунала.

В свою очередь в самом концерне "Алмаз-Антей" раскритиковали решение Европейского суда. Его представитель заявил, что они не планируют подавать апелляцию, так как не верят Европейскому суду.
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Источник:

"Сегодня"

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