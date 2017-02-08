В Минздраве прогнозируют новую волну гриппа в середине февраля

Сегодня, 10:24

По словам медиков, сейчас эпидемический порог не превышен ни в одной из областей Украины

Фото: Likar.info
Фото: Likar.info

В Минздраве заявили, что новая волна заболеваемости гриппом в Украине ожидается в середине февраля. Об этом в эфире "112 Украина" сообщила руководитель центра гриппа и ОРВИ Татьяна Дыхановская.

"Эпидемический порог не превышен ни в одной из областей Украины. Заболеваемость среди взрослых, по сравнению с прошлой неделей, уменьшилась на 6% и немного возросла среди детей – на 5%. Наивысшая заболеваемость в Киевской области, наименьшая – в Тернопольский области. Повышение уровня заболеваемости ожидаем в середине февраля, когда начнутся полноценные занятия в школах, дети вернутся. Тесный контакт среди школьников способствует быстрому распространению инфекции", – сообщила она.

Напомним, с 30 января по 5 февраля в Киеве снова стало больше больных гриппом и ОРВИ. В столице зарегистрировано 21 581 больных гриппом и ОРВИ, что на 8,1% больше предыдущей недели. В то же время, этот показатель ниже эпидпорога на 36,2%.
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