В Минздраве рассказали, когда Украину будет атаковать вторая волна гриппа

Медики отмечают, что сейчас зафиксирована тенденция к уменьшению заболеваемости, однако эти данные могут не отражать реальной картины

В Украине новую волну гриппа медики ожидают с февраля до начала апреля. Об этом сообщила руководитель центра гриппа и ОРВИ при Минздраве Украины Татьяна Дыхановская в эфире телеканала "112 Украина".

"Вторую волну гриппа мы ожидаем начиная с февраля до начала апреля. Дети выйдут с каникул на занятия. Это тесный контакт и возможность быстрой передачи инфекции...", – сказала Дыхановская.

Она отметила, что сейчас зафиксирована тенденция к уменьшению заболеваемости, однако эти данные могут не отражать реальной картины.

"Сейчас мы наблюдаем закономерную тенденцию к уменьшению заболеваемости на первой неделе года. Это связано с новогодними праздниками и каникулами в учебных заведениях. Однако это может не отражать реальную картину. Мы видим, что в 13 областях Украины показатели заболеваемости превысили эпидемический порог от 2,5 % в Херсонской области до 58% в Черкасской...", – отметила руководитель центра гриппа и ОРВИ при Минздраве.

Напомним, в Украине за первые дни нового года от гриппа умерли шесть человек. Всего в стране за неделю заболело 250 тыс. 227 человек, из них 52,6% составляют дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины составляет 587,5 на 100 тыс. населения, что на 32,2% меньше прошлой недели.