Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Последние новости Украины
В Минздраве рассказали, когда Украину будет атаковать вторая волна гриппа http://www.segodnya.ua/img/article/7875/2_main.1484210076.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/2_tn.1484210076.jpg Украина Медики отмечают, что сейчас зафиксирована тенденция к уменьшению заболеваемости, однако эти данные могут не отражать реальной картины 

В Минздраве рассказали, когда Украину будет атаковать вторая волна гриппа

Сегодня, 10:34

Медики отмечают, что сейчас зафиксирована тенденция к уменьшению заболеваемости, однако эти данные могут не отражать реальной картины 

Вторую волну гриппа медики ожидают в феврале. Фото: likar.info
Вторую волну гриппа медики ожидают в феврале. Фото: likar.info

В Украине новую волну гриппа медики ожидают с февраля до начала апреля. Об этом сообщила руководитель центра гриппа и ОРВИ при Минздраве Украины Татьяна Дыхановская в эфире телеканала "112 Украина".

"Вторую волну гриппа мы ожидаем начиная с февраля до начала апреля. Дети выйдут с каникул на занятия. Это тесный контакт и возможность быстрой передачи инфекции...", – сказала Дыхановская.

Она отметила, что сейчас зафиксирована тенденция к уменьшению заболеваемости, однако эти данные могут не отражать реальной картины.

"Сейчас мы наблюдаем закономерную тенденцию к уменьшению заболеваемости на первой неделе года. Это связано с новогодними праздниками и каникулами в учебных заведениях. Однако это может не отражать реальную картину. Мы видим, что в 13 областях Украины показатели заболеваемости превысили эпидемический порог от 2,5 % в Херсонской области до 58% в Черкасской...", – отметила руководитель центра гриппа и ОРВИ при Минздраве.

Напомним, в Украине за первые дни нового года от гриппа умерли шесть человек. Всего в стране за неделю заболело 250 тыс. 227 человек, из них 52,6% составляют дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины составляет 587,5 на 100 тыс. населения, что на 32,2% меньше прошлой недели. 
Украина, грипп, ОРВИ, медики, Минздрав, показатели, грипп в Украине, в украине, Дыхановская
Все новости по теме Грипп в Украине .

Вы сейчас просматриваете новость "В Минздраве рассказали, когда Украину будет атаковать вторая волна гриппа". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Джон Хербст. Фото: hvylya.net

Трамп и Тиллерсон послали Украине очень важные сигналы – американский дипломат

Сегодня, 09:31

Избранный президент США дал первую пресс-конференцию, а кандидат на пост госсекретаря ответил на вопросы сенаторов

Экономика

Правила рыбной ловли могут измениться. Фото: Pixabay

В Украине могут измениться правила для рыбаков

Сегодня, 08:11

В Азовском море хотят ввести запрет на ловлю осетровых рыб, а на водохранилищах - на некоторые сети

Авто

Украинцы резко бросились скупать б/у автомобили. Фото: из открытых источников

Украинцы резко бросились скупать б/у автомобили

Сегодня, 04:09

Уровень продаж подержанных автомобилей вырос на 55%

Люди

Фото: pixabay.com

Люди начинают стареть в 39 лет – медики

Сегодня, 03:53

Ученые выяснили, что все дело в выработке миелина

Здоровье

Фото: pravilnoe-pokhudenie.ru/

Медики развеяли миф о правильном питании

Сегодня, 02:50

Как отмечается, чтобы вам не говорили жиры, вам нужны обязательно

Люди

К работе после праздников стоит привыкать постепенно

Как победить постпраздничную апатию

Сегодня, 01:21

Исследования показали, что у 66% работников, возвращающихся на работу после затяжных праздников, наблюдается серьезный стресс

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.