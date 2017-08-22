В МВД раскрыли, сколько правоохранителей будет на улицах городов Украины на День Независимости

23-24 августа безопасность и порядок в городах Украины будут обеспечивать 15 тыс. правоохранителей. Об этом заявил замминистра внутренних дел Сергей Яровой, передает "112 Украина".

По его словам, МВД привлечет к обеспечению правопорядка в День флага и День Независимости все свои подразделения, а в общей сложности будет задействовано 15 тыс. человек личного состава, и 7 тыс. из придется на Киев.

"Для проведения публичных мероприятий во время празднования Дня государственного Флага и Дня Независимости Украины МВД привлечет все свои подразделения – Национальную полицию, Национальную гвардию, Госпогранслужбу, Госслужбу по чрезвычайным ситуациям, Государственную миграционную службу", – сообщил Яровой.

Замминистра отметил, что главным вызовом для правоохранительной системы в праздничные дни станет высокий уровень террористической угрозы, однако Нацполиция полностью готова к обеспечению безопасности граждан 23-24 августа.

"Личный состав должен четко понимать свои задачи и смысл всех этих мероприятий. Мы осознаем уровень террористической угрозы, намерения дестабилизировать ситуацию и показать, что Украина не способна обеспечить безопасность. Мы следим за информацией в СМИ, за тем, что происходит по всем направлениям", – добавил Яровой.