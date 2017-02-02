В НАБУ рассказали подробности обысков по делу о хищении имущества "Укрнафты"

Обыски проводились в досудебном расследовании уголовного производства по факту завладения нефтью ПАО "Укрнафта" на общую сумму более 7,7 млрд грн

НАБУ провело 16 обысков в деле о хищении имущества "Укрнафты". Об этом сообщает пресс-служба ведомства на странице в Facebook.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 1 февраля осуществили 16 обысков в разных городах Украины. Следственные действия проводились под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в досудебном расследовании уголовного производства по факту завладения нефтью ПАО "Укрнафта" на общую сумму более 7,7 млрд грн.

Действия злоумышленников квалифицируются по ч. 3 ст. 212 ("Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей"), ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), ч. 4 ст. 368 ("Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом") Уголовного кодекса Украины.

Как сообщается, в ходе досудебного расследованиея было установлено, что с марта по октябрь 2015 должностные лица ряда предприятий, действуя по предварительному сговору совместно с должностными лицами ОАО "Укрнафта" завладели имуществом указанного ПАО (50% + 1 акция компании принадлежит НАК "Нафтогаз Украины") в особо крупном размере.

По версии следствия, преступный умысел состоял в следующем: после аукционов, которые происходили без обеспечения справедливой конкуренции, ПАО "Укрнафта" реализовало ряду "предприятий-победителей" нефть и другие вещества в соответствии с заключенными с ними договорами по заниженной стоимости.

В дальнейшем ПАО "Укрнафта" были заключены дополнительные соглашения, которыми отсрочено оплату за ранее поставленную нефть на несколько лет. В результате таких действий до сих пор расчет с ОАО "Укрнафта" за поставленную продукцию так и не проведено, чем нанесен ущерб государству в особо крупных размерах – 7 млрд 744 млн 637 тыс. грн.

Следственные действия в указанном уголовном производстве продолжаются.

Напомним, накануне появилась информация о том, что НАБУ провело обыски в "Укрнафте". В "Укрнафте" заявили, что обыски не проводились ни в главном, ни в региональных подразделениях компании.