В НАБУ сообщили о задержании еще одного экс-руководителя ГПЗКУ

За сегодня это второе задержание в данном деле

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП вечером 24 января задержали еще одного экс-руководителя ОАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ). Об этом сообщили в пресс-службе Бюро.

Задержанного подозревают в причастности к нанесению ущерба компании на сумму более 60 млн долларов. Местонахождения остальных участников организованной группировки устанавливается.

Отметим, за сегодня это второе задержание. Несколько часов назад в НАБУ сообщали о задержании еще одного экс-руководителя ГПЗКУ и представителя международного зернотрейдера.

Напомним, 26 июля 2016 года НАБУ задержало за растрату 50 млн грн экс-главу ГПЗКУ.

Отметим, в октябре 2015 года СБУ задержала руководителей ГПЗКУ за попытку нанесения 15 млн долл. убытка государству.

Как сообщалось, ГПЗКУ вернула в бюджет 70 млн грн после разоблачения коррупционных схем.