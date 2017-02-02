В Нацакадемии сухопутных войск стартовали курсы капелланов

Сегодня, 12:36

Первыми курсы пройдут 24 священника — православные, греко- и римокатолики, эвангелистские христиане и капелланы-имамы

В Нацакадемии сухопутных войск стартовали курсы капелланов

Военных священников начнут готовить официально. В Нацакадемии сухопутных войск имени П. Сагайдачного открылись пилотные курсы военных капелланов.

Об этом сообщил полковник Минобороны Александр Герус. "В течение двух недель представители всех конфессий, входящих в Совет по делам пастырской опеки при Минобороны, обсудят проблематику, которая возникает при работе капелланов, и изучат иностранный опыт службы священников в Королевской службе капелланов Канады", — говорит Герус. По его словам, первыми курсы пройдут 24 священника — православные, греко- и римокатолики, эвангелистские христиане и капелланы-имамы. 

Как рассказала "Сегодня" спикер Минобороны Оксана Гаврилюк, в эти дни для священников будут проводиться тренинги по работе в составе бригад ВСУ: "Капелланы примут участие в обсуждении тех проблем, с которыми они могут столкнуться во время службы".

А по окончании подготовки их распределят по бригадам. "На первом этапе, до 1 июня, планируется ввести должности и укомплектовать капелланами бригады сухопутных войск, ВСУ, ВМС и десантных войск. До конца года — остальных военных частей ВСУ", — сказал Герус.
война, Донбасс, Минобороны, священники, капеллан

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Автор:

Анастасия Светлевская

Источник:

"Сегодня"

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