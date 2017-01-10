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В Нацполицию доберут следователей и оперативников http://www.segodnya.ua/img/article/7868/10_main.1484043908.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/10_tn.1484043908.jpg Украина А прием заявок от претендентов на должность главы Нацполиции завершился

В Нацполицию доберут следователей и оперативников

Сегодня, 12:24

А прием заявок от претендентов на должность главы Нацполиции завершился

В Нацполицию доберут следователей и оперативников
Автор фото: Виталий Лазебник, "Сегодня"

Во второй половине января в Нацполиции стартует дополнительный набор следователей, оперативников, участковых инспекторов и патрульных полицейских.

Об этом "Сегодня" сообщил замглавы Нацполиции Украины Константин Бушуев.

Как рассказали нам в региональных облуправлениях полиции, например, налицо дефицит участковых.

"На каждого такого инспектора приходится несколько поселков. Такая "дыра" образовалась после ряда кадровых перестановок", — рассказали нам в нескольких облуправлениях полиции. Частично "хромает" сейчас и работа следователей — на каждого из них приходится от 200 и более уголовных производств.

Тем временем завершился прием заявок от претендентов на должность главы Нацполиции, заявил на днях глава МВД Арсен Аваков.

"Поданы 64 заявки, с ними начинает работать конкурсная комиссия. После обработки документов, на протяжении трех дней, полный список допущенных к конкурсу кандидатов, отвечающих требованиям, будет доступен на сайте МВД", — сообщил министр.

Среди ряда требований (их более десятка), которые выдвигаются к кандидатам, обязательным являются наличие высшего юридического образования, опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет и стаж работы в области права не менее семи лет.

По данным МВД, в комиссию, которая будет отбирать кандидатов, войдут украинские и иностранные эксперты, но итоги будут носить рекомендательный характер. Окончательно кандидатуру утвердит Кабмин. Сейчас обязанности главы Нацполиции исполняет экс-глава УВД Киевской области Вадим Троян. Конкурс завершится в феврале.
МВД, конкурс, Аваков, полиция, Нацполиция

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Автор:

Игорь Серов

Источник:

"Сегодня"

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