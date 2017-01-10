В Нацполицию доберут следователей и оперативников
А прием заявок от претендентов на должность главы Нацполиции завершился
Во второй половине января в Нацполиции стартует дополнительный набор следователей, оперативников, участковых инспекторов и патрульных полицейских.
Об этом "Сегодня" сообщил замглавы Нацполиции Украины Константин Бушуев.
Как рассказали нам в региональных облуправлениях полиции, например, налицо дефицит участковых.
"На каждого такого инспектора приходится несколько поселков. Такая "дыра" образовалась после ряда кадровых перестановок", — рассказали нам в нескольких облуправлениях полиции. Частично "хромает" сейчас и работа следователей — на каждого из них приходится от 200 и более уголовных производств.
Тем временем завершился прием заявок от претендентов на должность главы Нацполиции, заявил на днях глава МВД Арсен Аваков.
"Поданы 64 заявки, с ними начинает работать конкурсная комиссия. После обработки документов, на протяжении трех дней, полный список допущенных к конкурсу кандидатов, отвечающих требованиям, будет доступен на сайте МВД", — сообщил министр.
Среди ряда требований (их более десятка), которые выдвигаются к кандидатам, обязательным являются наличие высшего юридического образования, опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет и стаж работы в области права не менее семи лет.
По данным МВД, в комиссию, которая будет отбирать кандидатов, войдут украинские и иностранные эксперты, но итоги будут носить рекомендательный характер. Окончательно кандидатуру утвердит Кабмин. Сейчас обязанности главы Нацполиции исполняет экс-глава УВД Киевской области Вадим Троян. Конкурс завершится в феврале.
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