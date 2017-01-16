В Нацсовете отреагировали на показ российских военных в "Битве экстрасенсов" на "СТБ"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины 19 января рассмотрит вопрос о показе передачи "Битва экстрасенсов" на телеканале "СТБ", в которой принимали участие российские военные, участвовавшие в войне на Донбассе против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

"По факту трансляции указанной передачи соответствующим подразделениям регуляторного органа было дано поручение провести мониторинг и запись программы, чтобы эти материалы рассмотреть на заседании. Эфир телеканала "СТБ" записан. На трансляцию этой передачи также активно отреагировала зрительская аудитория и медиа-сообщество, выражая свое возмущение и призывая регуляторный орган к адекватному реагированию", – говорится в сообщении Нацсовета.

Сообщается, что Нацсовет на очередном заседании рассмотрит данный вопрос и примет решение согласно законодательству.

Как стало известно, телеканал "СТБ" показал в одном из эпизодов 17-го сезона "Битвы экстрасенсов" российских военных, которые принимали участие в войне на Донбассе против Украины. Один из них подтвердил, что участвовал в войне, имея ввиду в Украине.

В свою очередь глава правления ЗАО "Международный Медиа Центр – СТБ" Владимир Бородянский извинился за показ программы в эфире "СТБ" и было принято решение уволить сотрудников, которые это допустили.