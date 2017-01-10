В НАПК рассказали, что мешает запустить полную проверку е-деклараций

Полная проверка электронных деклараций начнется после регистрации Министерством юстиции Украины порядка контроля и полной проверки декларации лица, уполномоченного на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Об этом сообщил заместитель председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Руслан Радецкий.

"Полная проверка, согласно закону, которым определены должностные лица, которые должны проверяться, начнется после того, как Министерство юстиции зарегистрирует порядки (порядок осуществления мониторинга образа жизни субъектов декларирования и порядок контроля и полной проверки декларации – Ред.)", – сказал Радецкий.

Он отметил, что в течение дня в проект порядка внесут ранее высказанные замечания, и после голосования на заседании НАПК до конца недели этот порядок передадут в Минюст. Радецкий выразил надежду, что такая регистрация в Минюсте пройдет как можно быстрее.

Как сообщалось, в конце года НАПК обвинило Минюст в блокировании проверки е-деклараций. Министерство юстиции это опровергло, заявив, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не учло замечания Минюста в новом варианте порядка проверки электронной декларации.

Первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год завершился в ночь на 31 октября. Он касался субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение – президента, премьера, членов правительства, депутатов, судей, правоохранителей.

С 1 января 2017 года в Украине начался второй этап электронного декларирования. Он продлится до 1 апреля.

За этот период свои электронные декларации должны подать все без исключения лица, уполномоченные на исполнение функций государства или местного самоуправления, а также приравненные к ним должностные лица и юридические лица публичного права.