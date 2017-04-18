В Николаеве из-за непогоды отменили занятия в школах

Учебный процесс приостанавливают с четверга и возобновят с понедельника, 24 апреля

В школах Николаева на два дня – с 20 по 21 апреля – приостановили занятия в школах. На вынужденные каникулы ученики уйдут в связи со сложными погодными условиями и низкой температурой воздуха в зданиях общеобразовательных заведений.

Об этом сообщил заместитель городского головы Евгений Шевченко, передает novosti-n.org.

"В соответствии с распоряжением городского головы от 18.04.2017 № 111р, принятым в связи со сложными погодными условиями и несоответствием температурного режима санитарным нормам, 20 и 21 апреля приостановлен учебно-воспитательный процесс в школах", – сказал Евгений Шевченко.

Занятия в учебных заведениях возобновятся с понедельника, 24 апреля.

Напомним, в городе Лозовая Харьковской области с сегодняшнего дня приостановили учебный процесс в школах. Из-за похолодания снизилась температура в помещениях школ, где ранее было отключено отопление.