В Николаеве из-за непогоды отменили занятия в школах

Сегодня, 15:45

Учебный процесс приостанавливают с четверга и возобновят с понедельника, 24 апреля 

Фото: chernigiv-rada.gov.ua
Фото: chernigiv-rada.gov.ua

В школах Николаева на два дня – с 20 по 21 апреля – приостановили занятия в школах. На вынужденные каникулы ученики уйдут в связи со сложными погодными условиями и низкой температурой воздуха в зданиях общеобразовательных заведений.   

Об этом сообщил заместитель городского головы Евгений Шевченко,  передает novosti-n.org.

"В соответствии с распоряжением городского головы от 18.04.2017 № 111р, принятым в связи со сложными погодными условиями и несоответствием температурного режима санитарным нормам, 20 и 21 апреля приостановлен учебно-воспитательный процесс в школах", – сказал Евгений Шевченко.

Занятия в учебных заведениях возобновятся с понедельника, 24 апреля.

Напомним, в городе Лозовая Харьковской области с сегодняшнего дня приостановили учебный процесс в школах. Из-за похолодания снизилась температура в помещениях школ, где ранее было отключено отопление.
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