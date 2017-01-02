В Николаеве мужчина в военной форме попытался изнасиловать пенсионерку
Мужчина силой потащил пенсионерку в кусты
Патрульная полиция Николаева задержала мужчину в военной форме при попытке изнасилования пожилой женщины.
Об этом говорится на странице патрульной полиции в Facebook.
Полицейские получили сообщение о том, что в Заводском районе города мужчина в военной форме силой потащил пенсионерку в кусты.
Прибывшие на вызов полицейские услышали крики о помощи. В кустах они увидели мужчину, который лежал сверху на пожилой женщине и пытался ее раздеть.
Патрульные задержали подозреваемого, надев на него наручники. Ведется расследование.
Ранее сообщалось, что в Кривом Роге полиция поймала убийцу в маршрутке.
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