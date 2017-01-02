В Николаеве мужчина в военной форме попытался изнасиловать пенсионерку

Патрульная полиция Николаева задержала мужчину в военной форме при попытке изнасилования пожилой женщины.

Об этом говорится на странице патрульной полиции в Facebook.

Полицейские получили сообщение о том, что в Заводском районе города мужчина в военной форме силой потащил пенсионерку в кусты.

Прибывшие на вызов полицейские услышали крики о помощи. В кустах они увидели мужчину, который лежал сверху на пожилой женщине и пытался ее раздеть.

Патрульные задержали подозреваемого, надев на него наручники. Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге полиция поймала убийцу в маршрутке.