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В Николаеве мужчина в военной форме попытался изнасиловать пенсионерку http://www.segodnya.ua/img/article/7852/11_main.1483366000.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/11_tn.1483366000.jpg Украина Мужчина  силой потащил пенсионерку в кусты

В Николаеве мужчина в военной форме попытался изнасиловать пенсионерку

Сегодня, 16:04

Мужчина  силой потащил пенсионерку в кусты

Злоумышленник задержан. Фото: facebook.com/mykolaivpolice
Злоумышленник задержан. Фото: facebook.com/mykolaivpolice

Патрульная полиция Николаева задержала мужчину в военной форме при попытке изнасилования пожилой женщины.

Об этом говорится на странице патрульной полиции в Facebook.

Полицейские получили сообщение о том, что в Заводском районе города мужчина в военной форме силой потащил пенсионерку в кусты.

Прибывшие на вызов полицейские услышали крики о помощи. В кустах они увидели мужчину, который лежал сверху на пожилой женщине и пытался ее раздеть.

Патрульные задержали подозреваемого, надев на него наручники. Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге полиция поймала убийцу в маршрутке.
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Источник:

"Сегодня"

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