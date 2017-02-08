В Николаеве перевернулась скорая помощь

Автомобиль занесло, он изменил траекторию движения и выехал за пределы проезжей части

В Николаеве перевернулся автомобиль скорой медицинской помощи УАЗ 452, сообщает Новости-Н.

"УАЗ" ехал по проспекту Центральный со стороны улицы 6-Слободской в направлении 3-Слободской. Возле Дома учителя на дорогу внезапно выбежал человек. Пытаясь уйти от наезда на пешехода, водитель "скорой" резко вывернул руль влево.

Автомобиль занесло, он изменил траекторию движения, выехал за пределы проезжей части, врезался в чугунный забор и перевернулся.

"Скорая" возвращалась из областной детской больницы, куда она отвезла больного ребенка. В автомобиле находились водитель, врач и фельдшер. Никто из них не пострадал.

Пешехода, внезапно выбежавшего на проезжую часть, задержали и передали полиции. У него были признаки алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что скорая помощь в Одессе попала в двойное ДТП.