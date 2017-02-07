В Николаевской области активизировались интернет-мошенники

Покупая товар по предоплате или указывая в интернете номер своей банковской карты, люди становились жертвами аферистов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Николаевской области.

"В Вознесенский отдел полиции ГУНП в Николаевской области обратился 34-летний местный житель, который сообщил, что на одном из интернет-сайтов он заказал автомобиль. Договорившись с "продавцом" по телефону, мужчина перевел 3100 долларов США на банковский счет, указанный собеседником, а когда решил еще раз связаться, чтобы уточнить отдельные детали получения заказанного, то связи с этим номером уже не было", – рассказали в пресс-службе Николаевской областной полиции.

По словам полицейских, от мошенников страдают и те, кто хочет продать свои вещи.

Так, 44-летняя жительница Николаева хотела продать свой фотоаппарат, с ней связались потенциальные покупатели и попросили номер ее банковской карты, якобы для перевода денег. После этого на телефон женщины пришло сообщение о снятии с ее счета 36 тысяч гривен.

Также копы рассказали о мошенниках, которые действовали под видом банковских работников.

37-летней жительнице Николаева позвонил человек, который представился сотрудником банка и заявил, что из-за сбоев в банковской системе она может лишиться всех средств на счету.

"Собеседник заверил, что проблему можно решить прямо сейчас, но для этого потерпевшей требовалось сообщить какую-либо информацию. Женщина назвала неизвестному секретные данные своей банковской карты, а уже через несколько минут получила СМС-сообщение о снятии с ее счета 1000 гривен", – рассказали в пресс-службе ГУ НП в Николаевской области.

Копы начали уголовные производства по фактам мошенничества, сейчас идет поиск правонарушителей.

Ранее сообщалось, что автомобилисты Украины все чаще обращаются к правоохранителям из-за новых фактов мошенничества.