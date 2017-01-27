В Николаевской области мошенники избили мужчину и похитили его автомобиль (видео)

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Сегодня, 20:00

Злоумышленникам теперь грозит до 12 лет за решеткой


В Николаевской области мошенники предлагали местному жителю выменять машину на лучшую. Затем с оружием напали на клиента и жестоко избили. Оба авто похитили.

Когда Юрий выставил свою машину на продажу в интернете, получил заманчивое предложение – обменять ее на другое – новее авто.

"Вот эта машинка, очень красивая и очень симпатичная, и очень удобна. Сравнить эту и ту – небеса и горы", – рассказывает Юрий, пострадавший.

Правда, машину на обмен предлагали без документов.

На следующий день после обмена автомобилям, Юрий позвонил экс-владельцу машины с просьбой встретиться и отдать остальные запчасти. Тот согласился. Однако на встречу приехали вооруженные люди.

Юрий вспоминает, четверо неизвестных начали его бить. Затем достали пистолет и потребовали отдать авто.

Юрию удалось убежать. А нападавшие забрали машину и скрылись на ней.

"Когда я бежал, когда они там стреляли в меня -было ощущение – надо было добежать к двери, забег и начал кричать – вызывайте полицию", – продолжил Юрий.

Всех четырех похитителей задержали.

"Лица, которые совершили преступление, задержаны, вещественные доказательства изъяты, есть автомобили, которые были отобраны, а также оружие", – уточнил Владимир Самицкий, начальник Новоодесского отдела полиции.

Мошенникам теперь грозит до 12 лет за решеткой.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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