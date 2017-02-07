В Николаевской области водитель врезался в дерево и застрял в автомобиле
Спасатели с помощью специального оборудования разблокировали пострадавшего
В Николаевской области автомобилист не справился с управлением и врезался в дерево. Водитель оказался зажат в транспортном средстве.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Николаевской области.
В Службу спасения "101"сообщили о том, что на трассе "Днепропетровск-Николаев", возле села Калиновка Витовского района, случилось ДТП: водитель Kia Clarus оказался зажат в машине.
На место выехали спасатели. Выяснилось, что водитель автомобиля не справился с управлением и столкнулся с деревом. В результате аварии автомобилиста заблокировали конструктивные элементы транспортного средства.
С помощью специального оборудования спасатели вытащили пострадавшего и передали его бригаде скорой медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что в Николаеве лоб в лоб столкнулись Opel Astra и "Москвич". В результате ДТП водитель "Москвича" погиб, а его пассажирка пострадала.
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