В Николаевской области водитель врезался в дерево и застрял в автомобиле

Сегодня, 15:21

Спасатели с помощью специального оборудования разблокировали пострадавшего

На месте ДТП. Фото: mk.dsns.gov.ua
На месте ДТП. Фото: mk.dsns.gov.ua

В Николаевской области автомобилист не справился с управлением и врезался в дерево. Водитель оказался зажат в транспортном средстве.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Николаевской области.

В Службу спасения "101"сообщили о том, что на трассе "Днепропетровск-Николаев", возле села Калиновка Витовского района, случилось ДТП: водитель Kia Clarus оказался зажат в машине.

На место выехали спасатели. Выяснилось, что водитель автомобиля не справился с управлением и столкнулся с деревом. В результате аварии автомобилиста заблокировали конструктивные элементы транспортного средства.

С помощью специального оборудования спасатели вытащили пострадавшего и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Николаеве лоб в лоб столкнулись Opel Astra и "Москвич". В результате ДТП водитель "Москвича" погиб, а его пассажирка пострадала.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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