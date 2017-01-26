В ОБСЕ заявили о цензуре в СМИ на оккупированных территориях

Вчера, 14:03

Миятович призвала обеспечить свободу слова и безопасность журналистом на оккупированных территориях

Дуня Миятович. Фото: OSCE/Micky Kroell
Дуня Миятович. Фото: OSCE/Micky Kroell

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович осудила притеснение прессы в оккупированных территориях Донбасса и Крыма, и призвала остановить уничтожение свободы слова. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте ОБСЕ.

19 января посол Эртугрул Апакан сообщил о фактах ограничения свободы выражения мнений и свободы средств массовой информации в районах, неподконтрольных украинским властям, в том числе запрет на более чем 350 веб-сайтов и украинским СМИ.

По мнению Миятович, как и в случае с Крымом, длительное ухудшение ситуации со свободой слова в пострадавших от конфликта районах Украины является очень тревожным.

Она выразила озабоченность по поводу преследования крымского журналиста Николая Семена, которому было предъявлено обвинение за "публичные призывы к действиям, нарушающим территориальную целостность Российской Федерации".

"Случай Семены напоминает всем нам о деспотической практике заставлять замолчать своих критиков в Крыму. Абсолютно неприемлемо преследование журналиста за выражение его взглядов", – сказала Миятович.

Также она призвала обеспечить свободу слова и безопасность журналистом на оккупированных территориях.

"Я еще раз призываю всех тех, кто несет ответственность за законность и порядок в этих областях, чтобы остановить уничтожение свободы средств массовой информации и сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность журналистов", сказал Миятович.

Ранее сообщалось, что специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе планирует увеличить присутствие наблюдателей и расширить географию их работы в конфликтных зонах на Донбассе.
ОБСЕ, Крым, Донбасс, СМИ, журналисты, цензура, свобода слова, Миятович

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Источник:

"Сегодня"

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