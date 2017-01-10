Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Последние новости Украины
В очередях на границе с Польшей стоят 1,5 тысячи авто http://www.segodnya.ua/img/article/7870/54_main.1484084421.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/54_tn.1484084421.jpg Украина Самые крупные очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Краковец" – 500, "Рава-Руська" – 300, "Шегини" – 250, "Ягодын авто" – 150 автомобилей.

В очередях на границе с Польшей стоят 1,5 тысячи авто

Сегодня, 23:50

Самые крупные очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Краковец" – 500, "Рава-Руська" – 300, "Шегини" – 250, "Ягодын авто" – 150 автомобилей.

1540 автомобилей стояли в очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей. Фото: euroradio.fm
1540 автомобилей стояли в очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей. Фото: euroradio.fm

1540 автомобилей стояли в очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей по состоянию на 22.00, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Самые крупные очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Краковец" – 500, "Рава-Руська" – 300, "Шегини" – 250, "Ягодын авто" – 150 автомобилей.

В ПП "Угрынив" и "Грушив" – по 100 автомобилей, в ПП "Смильныця" – 90, в ПП "Устилуг" – 50 транспортных средств.

На границе со Словакией в пункте пропуска "Ужгород" – 80 автомобилей, в пункте пропуска "Малый Березный" – 50.

На границе с Венгрией в пункте пропуска "Лужанка" – 70, в ПП "Тиса" – 50, в ПП "Вилок" – 30 транспортных средств.

На границе с Румынией в пункте пропуска "Солотвино" – 40 автомобилей.
авто, Польша, граница, Краковец, очереди, шегини, Солотвино

Вы сейчас просматриваете новость "В очередях на границе с Польшей стоят 1,5 тысячи авто". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: ГСЧС

После снегопадов на дорогах Украины возобновилось движение

Сегодня, 11:03

На дорогах государственного и регионального значения пробок не зафиксировано; железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме

Мир

В Польшу прибыли первые американские танки. Фото: AFP

В Польшу прибыли первые американские танки

Вчера, 14:02

США перебрасывают свое вооружение для сдерживания России

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.