В очередях на границе с Польшей стоят 1,5 тысячи авто
Самые крупные очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Краковец" – 500, "Рава-Руська" – 300, "Шегини" – 250, "Ягодын авто" – 150 автомобилей.
1540 автомобилей стояли в очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей по состоянию на 22.00, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Самые крупные очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Краковец" – 500, "Рава-Руська" – 300, "Шегини" – 250, "Ягодын авто" – 150 автомобилей.
В ПП "Угрынив" и "Грушив" – по 100 автомобилей, в ПП "Смильныця" – 90, в ПП "Устилуг" – 50 транспортных средств.
На границе со Словакией в пункте пропуска "Ужгород" – 80 автомобилей, в пункте пропуска "Малый Березный" – 50.
На границе с Венгрией в пункте пропуска "Лужанка" – 70, в ПП "Тиса" – 50, в ПП "Вилок" – 30 транспортных средств.
На границе с Румынией в пункте пропуска "Солотвино" – 40 автомобилей.
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