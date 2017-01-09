В очередях на границе с Польшей стоят 425 автомобилей

На границе со Словакией и Румынией очередей нет

425 автомобилей стояли в очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей по состоянию на 22 часа, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

В пункте пропуска "Краковец" – 115 автомобилей, в ПП "Угрынив" – 100, в ПП "Ягодын авто" – 70, в "Рава-Руська" и "Устылуг" – по 50, в ПП "Шегини" – 40 транспортных средств.

В пунктах пропуска "Грушив" и "Смильныця" очередей нет.

В пункте пропуска "Лужанка" на границе с Венгрией 25 автомобилей.

На границе со Словакией и Румынией очередей нет.