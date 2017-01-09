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В очередях на границе с Польшей стоят 425 автомобилей http://www.segodnya.ua/img/article/7864/48_main.1483914863.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/48_tn.1483914863.jpg Украина На границе со Словакией и Румынией очередей нет

В очередях на границе с Польшей стоят 425 автомобилей

Сегодня, 00:52

На границе со Словакией и Румынией очередей нет

В очередях на границе с Польшей 425 автомобилей. Фото: Госпогранслужба
В очередях на границе с Польшей 425 автомобилей. Фото: Госпогранслужба

425 автомобилей стояли в очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей по состоянию на 22 часа, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

В пункте пропуска "Краковец" – 115 автомобилей, в ПП "Угрынив" – 100, в ПП "Ягодын авто" – 70, в "Рава-Руська" и "Устылуг" – по 50, в ПП "Шегини" – 40 транспортных средств.

В пунктах пропуска "Грушив" и "Смильныця" очередей нет.

В пункте пропуска "Лужанка" на границе с Венгрией 25 автомобилей.

На границе со Словакией и Румынией очередей нет.
Польша, граница, Краковец, шегини

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Источник:

Интерфакс-Украина

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