В поезде Киев – Мариуполь пассажирка родила дочку

Ночью к проводнику вагона обратилась беременная пассажирка с жалобой на острую боль в животе

Пассажирка родила девочку в поезде Киев — Мариуполь в ночь на субботу, она с младенцем доставлена в роддом города Запорожье, сообщил на своей странице в соцсети Facebook глава "Укрзализныци" Войцех Бальчун.

"Сегодня (в субботу) в поезде Киев-Мариуполь родилась девочка! Проводники поезда оказали помощь пассажирке, у которой во время поездки начались роды", — написал Бальчун.

По его словам, ночью к проводнику вагона обратилась беременная пассажирка с жалобой на острую боль в животе. Проводницы сообщили об этом машинисту, вызвали "скорую" и оказали пассажирке необходимую помощь.

Сейчас роженица и младенец находятся под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что 38-летняя пассажирка поезда Львов-Ровно родила прямо в пути. Схватки начались преждевременно. Доехать до ближайшей станции не успели. Поэтому, принимать роды пришлось всем вагоном.