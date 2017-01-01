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В полиции рассказали подробности по нападению на Пашинского http://www.segodnya.ua/img/article/7850/63_main.1483271436.png http://www.segodnya.ua/img/article/7850/63_tn.1483271436.png Украина У задержанного мужчины уже были проблемы с законом, в частности из-за нанесения людям телесных повреждений, говорят правоохранители

В полиции рассказали подробности по нападению на Пашинского

Сегодня, 13:51

У задержанного мужчины уже были проблемы с законом, в частности из-за нанесения людям телесных повреждений, говорят правоохранители

Сергей Пашинский. Фото: скриншот
Сергей Пашинский. Фото: скриншот

Правоохранительные органы открыли уголовные производства в отношении мужчины, которые набросился на народного депутата Сергея Пашинского с применением силы. Об том заявил в эфире телеканала "112 Украина" спикер полиции в Киевской области Николай Жукович.

В полиции отметили, что у задержанного уже были проблемы с законом, в частности из-за нанесения людям телесных повреждений.

"Хотел бы сказать о самом нападавшем. Как мы выяснили, он уже имел проблемы с законом. Именно наносил людям телесные повреждения, и были открыты в отношении его такие уголовные производства. Сейчас он находится в больнице, ему предоставляют квалифицированную медицинскую помощь. Но обратите внимание на то, что после того, как нардеп ранил нападавшего, он снял свой пояс и перевязал ему ногу, чтобы остановить кровотечение. То есть предоставил неотложную помощь до приезда "скорой" и полиции", – заявил Жукович.

Как сообщал сам Сергей Пашинский, накануне Нового года на него напал мужчина в результата инцидента в лесу и нанес ему удар бутылкой по голове, на что нардеп ответил применением огнестрельного оружия.
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