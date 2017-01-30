В последнюю ночь января украинцам обещают мороз до -28

Сегодня, 15:50

Днем в стране, по данным синоптиков, будет до 17 градусов мороза

В стране будет холодно. Фото: pixabay.com
В стране будет холодно. Фото: pixabay.com

Завтра, 31 января, в Киеве переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью около -15 градусов, днем -5...-7 градусов, сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5...-13 градусов, днем 0...-7 градусов.

В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью -8...-13 градусов, днем 0...-5 градусов.

На севере переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -14...-22 градуса, днем -4...-10 градусов, в Сумской области ночью -21...-26 градусов.

В центре переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -17...-22 градуса, днем -8...-13 градусов.

На востоке переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -21...-26 градусов, в Харьковской области до -28 градусов, днем -10...-17 градусов.

На юге переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -15...-21 градус, днем -2...-7 градусов.
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