В правительстве рассказали, что ждет школы в этом году (видео)

В этом году в школах планируют ввести новые учебные программы, повысить квалификацию 25 тысяч учителей

Качественное среднее и высшее образование, модернизация профтехучилищ, а также новая система управления и финансирования науки. Эти вопросы сегодня обсуждали на круглом столе.

Особое внимание уделялось новому формату среднего образования. В этом году в школах планируют ввести новые учебные программы, повысить квалификацию 25 тысяч учителей и запустить учебную онлайн платформу.

"Идея заключается в том, чтобы новые учебные материалы, новые стандарты компетентной школы мы выложили онлайн. И все. И родители, и педагоги, и дети будут иметь доступ к этим материалам. Очень важным элементом этой платформы будут дистанционные курсы, которые будут предназначены, в первую очередь, для детей оставшихся на неподконтрольных и оккупированных территориях", – рассказала министр образования Украины Лилия Гриневич.

"Нам надо все сделать для того, чтобы образование начало производить качество. Это качество будет фундаментом дальнейших изменений в нашей стране", – заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.