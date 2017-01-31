В правительстве рассказали, что ждет школы в этом году (видео)

Сегодня, 18:52

В этом году в школах планируют ввести новые учебные программы, повысить квалификацию 25 тысяч учителей


Качественное среднее и высшее образование, модернизация профтехучилищ, а также новая система управления и финансирования науки. Эти вопросы сегодня обсуждали на круглом столе.

Особое внимание уделялось новому формату среднего образования. В этом году в школах планируют ввести новые учебные программы, повысить квалификацию 25 тысяч учителей и запустить учебную онлайн платформу.

"Идея заключается в том, чтобы новые учебные материалы, новые стандарты компетентной школы мы выложили онлайн. И все. И родители, и педагоги, и дети будут иметь доступ к этим материалам. Очень важным элементом этой платформы будут дистанционные курсы, которые будут предназначены, в первую очередь, для детей оставшихся на неподконтрольных и оккупированных территориях", – рассказала министр образования Украины Лилия Гриневич.

"Нам надо все сделать для того, чтобы образование начало производить качество. Это качество будет фундаментом дальнейших изменений в нашей стране", – заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Украина, школы, минобразования, гройсман, гриневич

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