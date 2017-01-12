В рейтинге ФИФА Украина осталась на 30-м месте

Сегодня ФИФА опубликовала новый рейтинг национальных сборных. В топ-30 никаких изменений не произошло по сравнению с декабрем.

Сборная Украины осталась на 30-месте. В лидирующей пятерке – Аргентина, Бразилия, Германия, Чили и Бельгия...

А вот через месяц изменения в рейтинге ФИФА будут существенными, ведь за это время пройдет Кубок Африки.