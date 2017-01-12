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В рейтинге ФИФА Украина осталась на 30-м месте http://www.segodnya.ua/img/article/7875/32_main.1484213611.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/32_tn.1484213611.jpg Украина Лучшей командой мира остается сборная Аргентины

В рейтинге ФИФА Украина осталась на 30-м месте

Сегодня, 11:32

Лучшей командой мира остается сборная Аргентины

Украина входит в тридцатку лучших команд мира. Фото AFP
Украина входит в тридцатку лучших команд мира. Фото AFP

Сегодня ФИФА опубликовала новый рейтинг национальных сборных. В топ-30 никаких изменений не произошло по сравнению с декабрем.

Сборная Украины осталась на 30-месте. В лидирующей пятерке – Аргентина, Бразилия, Германия, Чили и Бельгия...

А вот через месяц изменения в рейтинге ФИФА будут существенными, ведь за это время пройдет Кубок Африки.
футбол, рейтинг ФИФА

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Источник:

Сегодня|Спорт

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