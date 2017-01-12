В рейтинге ФИФА Украина осталась на 30-м месте
Лучшей командой мира остается сборная Аргентины
Сегодня ФИФА опубликовала новый рейтинг национальных сборных. В топ-30 никаких изменений не произошло по сравнению с декабрем.
Сборная Украины осталась на 30-месте. В лидирующей пятерке – Аргентина, Бразилия, Германия, Чили и Бельгия...
А вот через месяц изменения в рейтинге ФИФА будут существенными, ведь за это время пройдет Кубок Африки.
Вы сейчас просматриваете новость "В рейтинге ФИФА Украина осталась на 30-м месте". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии