В резиденции "Межигорье" повышают плату за вход

Сегодня посмотреть на жилище экс-президента-беглеца можно за 50 гривен, но с этих выходных цену поднимут как минимум вдвое

В резиденции Януковича "Межигорье" повышают плату за вход. Коменданты признаются – в бюджет не укладываются. Даже питомцам на еду недостает.

Сегодня посмотреть на жилище экс-президента-беглеца, можно за 50 гривен. Но скоро прогулка по угодьям Януковича для украинца может оказаться накладной. С этих выходных цену поднимут как минимум вдвое. Оправдываются: ухаживать за этой красотой стало слишком дорого.