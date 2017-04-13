В резиденции "Межигорье" повышают плату за вход

Вчера, 20:51

Сегодня посмотреть на жилище экс-президента-беглеца можно за 50 гривен, но с этих выходных цену поднимут как минимум вдвое


В резиденции Януковича "Межигорье" повышают плату за вход. Коменданты признаются – в бюджет не укладываются. Даже питомцам на еду недостает.

Сегодня посмотреть на жилище экс-президента-беглеца, можно за 50 гривен. Но скоро прогулка по угодьям Януковича для украинца может оказаться накладной. С этих выходных цену поднимут как минимум вдвое. Оправдываются: ухаживать за этой красотой стало слишком дорого.
видео, Украина, Межигорье

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"Сегодня"

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