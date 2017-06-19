В России рассказали, как Крым и Донбасс стали проблемой

Аннексия Крыма и захват части Донбасса уже третий год больно бьет по россиянам, так как на их содержание уходит все больше денег, а народ в это время беднеет. Об этом заявил в комментарии "Апострофу" российский политолог Дмитрий Орешкин.

Политолог отметил, что эйфория после захвата Крыма прошла, и теперь он стал обузой для России, как и непризнанные образования на Донбассе т. н. "ДНР" и "ЛНР".

"Сколько можно радоваться, что "Крымнаш" – отрадовались, похмелились. Теперь начинается период камней с неба: за 9 месяцев 2014 года Крым стоил российскому бюджету 125 млрд рублей, в 2015 году – тоже 125 млрд рублей (хотя 30% суммы удалось погасить за счет местного бизнеса), в 2016 году – примерно столько же. Денег у России все меньше, да еще и санкции тяжелым грузом ложатся, а тут еще надо деньги тратить на "ДНР" и "ЛНР", на строительство Керченского моста. В общем, набегает довольно много", – рассказал Орешкин.

По его словам, россиянам уже нечем хвастаться, так как ситуация с Крымом становится все хуже для них, поскольку денег на него уходит все больше.

"По идее, в такой державной концепции России, раз мы территориями приросли – значит стали богаче. Но в жизни получается наоборот – вроде Крым такой замечательный оттяпали, "вернули русские земли", а жить после этого стало хуже: продукты дороже, а зарплаты меньше. Вот это в голове среднего человека не укладывается, хотя это абсолютно понятно – за удовольствия надо платить. Но Путин не может сказать: мы вас слегка обманули, ребята, вы думали, что это подъем с колен, а это приобретение лишней гири на шею. Поэтому он предпочитает ничего не говорить на эту тему, а прямо врать ему не хочется – за руку схватят", – сказал политолог.

Он подчеркнул, что как бы ни насмехались россияне над украинцами, но Украина вырвалась вперед России.

"Украину потеряли в примитивном смысле слова. Самая близкая страна по языку, по культуре – 300 лет бок о бок, а потом горшок о горшок. Теперь это лет 20 будет самый агрессивный и недоброжелательный сосед. Это что, победа большая? Получили Приднестровье между прежде нейтральной Украиной, а теперь жестко противостоящей Украиной. Новое Приднестровье получили на 1000 километров ближе к Москве. Можно сколько угодно смеяться над Украиной и говорить, что они "хохлы и скакуны", но они получили безвиз, а российские граждане – не получили", – добавил Орешкин.

Напомним, вчера во время "Прямой линии" президент России Владимир Путин признал, что Крым – это проблема, из-за которой страны Запада вводят санкции в отношении РФ.