В субботу в Киеве испортится погода

Ожидается сильный ветер, дождь и ггрозы, полиция просит автомобилистов быть особенно осторожными

Сегодня, 14 января, Киевскую область ждет осложнение погодных условий. Ожидаются сильные грозы и ветер, передает УНН со ссылкой на пресс-службу управления превентивной деятельности в Киевской области.

Полиция Киевщины информирует участников дорожного движения об осложнении погодных условий, связанное с осадками.

В течение всего дня в столичном регионе будет держаться облачная погода, будет идти мелкий дождь, который начнется во второй половине дня и усилится ближе к вечеру.

Кроме того, ожидается усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Температура воздуха прогреется до +3.

"Водители! Помните, ухудшение погодных условий негативным образом влияет на безопасность движения, повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Осадки – снижают видимость, будьте максимально осторожными во время движения в неблагоприятных погодных условиях, неукоснительно соблюдайте скоростной режим, безопасную дистанцию, правил маневрирования и откажитесь от рискованных маневрирования. При остановке включайте аварийную световую сигнализацию", – говорится в сообщении.

Напомним, в Раховском районе Закарпатской области произошел сход снежной лавины, которая затруднила проезд на автодороге Мукачево-Львов.