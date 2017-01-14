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В субботу в Киеве испортится погода http://www.segodnya.ua/img/article/7881/66_main.1484347336.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/66_tn.1484347336.jpg Украина Ожидается сильный ветер, дождь и ггрозы, полиция просит автомобилистов быть особенно осторожными

В субботу в Киеве испортится погода

Сегодня, 00:42

Ожидается сильный ветер, дождь и ггрозы, полиция просит автомобилистов быть особенно осторожными

В суббооту в Киеве испортится погода, ожидается гроза. Фото: inforesist.org
В суббооту в Киеве испортится погода, ожидается гроза. Фото: inforesist.org

Сегодня, 14 января, Киевскую область ждет осложнение погодных условий. Ожидаются сильные грозы и ветер, передает УНН со ссылкой на пресс-службу управления превентивной деятельности в Киевской области.

Полиция Киевщины информирует участников дорожного движения об осложнении погодных условий, связанное с осадками.

В течение всего дня в столичном регионе будет держаться облачная погода, будет идти мелкий дождь, который начнется во второй половине дня и усилится ближе к вечеру.

Кроме того, ожидается усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Температура воздуха прогреется до +3.

"Водители! Помните, ухудшение погодных условий негативным образом влияет на безопасность движения, повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Осадки – снижают видимость, будьте максимально осторожными во время движения в неблагоприятных погодных условиях, неукоснительно соблюдайте скоростной режим, безопасную дистанцию, правил маневрирования и откажитесь от рискованных маневрирования. При остановке включайте аварийную световую сигнализацию", – говорится в сообщении.

Напомним, в Раховском районе Закарпатской области произошел сход снежной лавины, которая затруднила проезд на автодороге Мукачево-Львов.
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