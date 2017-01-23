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В Сумах появился снежный город (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7907/98_main.1485167035.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/98_tn.1485167035.jpg Украина Все желающие могут прогуляться улочками сказочного снежного города

В Сумах появился снежный город (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 20:00

Все желающие могут прогуляться улочками сказочного снежного города


Настоящее снежный город вырос в Сумах. Несколько десятков человек в течение дня работали над его созданием. Множество сказочных персонажей, замков и домов.

Сумчане лепили из снега то, что хотели видеть в своем городе. Потратили несколько сотен снежных кирпичей.

Работы под названием "Город мечты" презентовали ко Дню Соборности Украины. Теперь все желающие могут прогуляться улочками сказочного снежного города.

"Мы пригласили всех, кто может интересное что-нибудь в городе построить, и назвали это "Город-мечта". Понятно, что вдохновению этому пределов нет, строятся не только дома, не только храмы. Строятся разные скульптуры и прочее. Ну, такой праздник, детям нравится очень, я думаю, мы и в дальнейшем будем продолжать", – сказала Тамара Кубракова, организатор снежного строительства.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Программа "События"

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