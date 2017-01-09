В Сумах произошел взрыв в многоэтажке (видео)

В полиции не исключают, что инцидент мог произойти из-за умышленных действий одного из владельцев квартиры

В квартире многоэтажного дома в городе Сумы произошел взрыв газа, в результате которого пострадали три человека. Правоохранители подозревают, что владелец жилья намеренно совершил взрыв.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Сумской области, по предварительным данным, в квартире произошла утечка природного газа.

"В однокомнатной квартире на первом этаже прогремел взрыв бытового газа. Среди пострадавших – хозяин квартиры, в настоящее время находящийся в реанимации с ожогами, и двое его соседей, которым медики оказали помощь без дальнейшей госпитализации", – сказано в сообщении.

В ГСЧС сообщили, что один человек было спасен, шесть – эвакуированы. За медицинской помощью, по информации спасателей, обратилось 4 человека.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Сумского городского отдела полиции, Главного управления Национальной полиции области и спасатели.

Правоохранители подозревают, что владелец квартиры намеренно открутил на кухне гибкий шланг от системы газоснабжения, соединяющийся с бытовой газовой плитой, после чего совершил поджег.

"В результате действий 26-летнего молодого человека наиболее повреждены его квартира и соседское жилье, взрывом разрушены межкомнатные перегородки и стена между квартирами, а также повреждены двери в двух других квартирах первого этажа в этом же подъезде. Взрывной волной выбиты стекла в окнах подъезда с 1 по 4 этаж", – сказано в сообщении полиции.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст.194 Уголовного кодека Украины (умышленное повреждение или уничтожение имущества).