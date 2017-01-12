В Сумах загорелся спортивный клуб, район затянуло дымом (фото)

В Сумах на ул. Заливной произошло возгорание здания спортивного клуба "В-tone", рядом с которым находится школа №29.

На месте происшествия работают пожарные и медики, пишет 0542.ua.

Первым возгорание на крыше здания увидел охранник автостоянки. Посетители и персонал спортивного клуба были оперативно эвакуированы, обошлось без жертв.

Дым от возгорания идет в сторону школы №29, где сейчас решается вопрос об отмене занятий в связи с происшествием.

О причинах ЧП пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что в квартире многоэтажного дома в городе Сумы произошел взрыв газа, в результате которого пострадали три человека. Правоохранители подозревают, что владелец жилья намеренно совершил взрыв.