В Сумской области 27-летний глава сельсовета попался на крупной взятке (фото)

Сегодня, 01:45

За деньги чиновник обещал посодействовать положительному решению сессии сельсовета относительно выделения земельного участка

Глава сельсовета требовал просил взятку за решение земельного вопроса. Фото: facebook.com/Департамент захисту економіки Національної поліції України
Глава сельсовета требовал просил взятку за решение земельного вопроса. Фото: facebook.com/Департамент захисту економіки Національної поліції України

На днях оперативники Управления по защите экономики в Сумской области и следователи областной прокуратуры поймали главу одного из сельсоветов Ямпольского района на попытке получить взятку. Как установили правоохранители, 27-летний чиновник согласился помочь обратившемуся к нему гражданину решить земельный вопрос, но взамен попросил 28 тысяч гривен в качестве вознаграждения, сообщает ведомство.

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Чиновник просил 28 тысяч гривен за решение земельного вопроса. Фото: facebook.com/Департамент захисту економіки Національної поліції України

За эти деньги чиновник пообещал рассмотреть на сессии сельсовета вопрос относительно предоставления земельного участка, который находился в коммунальной собственности, а также посодействовать принятию положительного решения по нему.

На данный момент уполномоченные органы решают вопрос относительно задержания главы сельсовета. За получение неправомерной выгоды (ст. 38 УК Украины) ему может грозить заключение на строк от пяти до 10 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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Автор:

Дарья Нинько

Источник:

"Сегодня"

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