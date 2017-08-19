В Сумской области в колодце нашли человеческие кости
В полиции сообщили, что давнее преступление раскрыли случайно
Человеческие кости достали из дна колодца в Белополье Сумской области.
Выяснилось, что пролежали человеческие останки 12 лет. Принадлежат они, скорее всего, пропавшему без вести местному парню. На тот момент ему было 2 года.
В полиции подозревают, что убийца – тоже местный. С парнем расправился с помощью топора, а части тела выбросил в колодец.
Жуткое убийство раскрыли случайно – полиция задержала пьяного водителя мопеда.
"Доставили мужчину для составления админпротокола за нарушение ПДД. В ходе разговора пьяный гражданин рассказал, что его сожительница убила человека. В ходе допроса женщина пояснила, что убийство совершила не она, а ее отец", – отметил Владимир Биденко, старший инспектор отдела коммуникации Нацполиции в Сумской области.
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