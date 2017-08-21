В супермаркетах Украины незаконно обыскивают покупателей

В Украине становится нормой проверка сумок на предмет кражи в супермаркетах. Журналисты "Сегодня" разобрались, в каких случаях охрана может копаться в сумке, а в каких нет.

Артура Бладиновского остановили на выходе из магазина, попросили показать сумку и перевернули все вверх дном. "Охранники умудрились полностью перелопатить вещи, перерыть. Что на самом деле очень неприятно – люди грязным руками трогают твои личные вещи, а здесь были очень личные – я вожу грим для работы", – рассказывает Артур.

Впрочем, показывать ли содержимое сумки охране, даже если "замигали" рамки на выходе, решает сам потребитель, уверяют юристы. "Если охранник хочет проверить, а человек не возражает, то все происходит законно, закона охранник не нарушает. Если охранник хочет проверить, и человек против этого возражает, а охранник начинает применять силу, для того чтобы проверить, то такие действия охранника являются незаконными", – отмечает юрист Михаил Ильяшев.

Поэтому единственное, что может сделать охранник в случае отказа, – вызвать полицию. Также звонить правоохранителям имеет право и потребитель. Так случилось и с киевлянином Евгением Крючком. Вещи в ячейку он не сдает, потому что часто носит с собой ноутбук. Охраннику же показалось, что мужчина украл пачку вафель, поэтому требовал показать, что в сумке. Тот отказался и набрал "102".

"Я говорю, что отказываюсь показывать, вызывайте милицию, тогда еще милиция была. Вызывайте, составляйте протокол обыска, двух понятых", – рассказал Крючок. Правоохранители приехали, составили протокол – краденого не нашли. Впрочем, Евгения этот случай возмутил, и он пошел в прокуратуру. Там пожаловался на охрану – за клевету. Но признается, что наказали ли охранника, он не узнал.

Как в супермаркетах наблюдают за покупателями и определяют, кого проверять, журналисты спросили у пяти торговых сетях. И ни в одной не согласились рассказать.