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Из-за непогоды без света остаются 5 населенных пунктов в 2 областях – ГСЧС http://www.segodnya.ua/img/article/7864/47_main.1483914590.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/47_tn.1483914590.jpg Украина К расчистке автомобильных дорог привлечены 2 499 единиц техники и 3 412 человек

Из-за непогоды без света остаются 5 населенных пунктов в 2 областях – ГСЧС

Сегодня, 00:35

К расчистке автомобильных дорог привлечены 2 499 единиц техники и 3 412 человек

В Одесской области обесточены 4 населенных пункта (из них 2 – частично), а в Херсонской – 1. Фото из открытых источников
В Одесской области обесточены 4 населенных пункта (из них 2 – частично), а в Херсонской – 1. Фото из открытых источников

По состоянию на 21.00 воскресенья, 8 января, обесточенными, вследствие сложных погодных условий, остаются 5 населенных пунктов в 2 областях, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

В частности, в Одесской области обесточены 4 населенных пункта (из них 2 – частично), а в Херсонской – 1.

Как сообщают в ведомстве, к расчистке автомобильных дорог привлечены 2 499 единиц техники и 3 412 человек, из которых от ГСЧС – 208 единиц техники и 444 человек.

Всего подразделениями ГСЧС из снежных заносов освобождены 1 251 автомобиль и 3 038 человек, из которых 281 автомобиль и 798 человек – 8 января.
обесточены, без света, ГСЧС

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Источник:

Интерфакс-Украина

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