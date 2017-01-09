Из-за непогоды без света остаются 5 населенных пунктов в 2 областях – ГСЧС

К расчистке автомобильных дорог привлечены 2 499 единиц техники и 3 412 человек

По состоянию на 21.00 воскресенья, 8 января, обесточенными, вследствие сложных погодных условий, остаются 5 населенных пунктов в 2 областях, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

В частности, в Одесской области обесточены 4 населенных пункта (из них 2 – частично), а в Херсонской – 1.

Как сообщают в ведомстве, к расчистке автомобильных дорог привлечены 2 499 единиц техники и 3 412 человек, из которых от ГСЧС – 208 единиц техники и 444 человек.

Всего подразделениями ГСЧС из снежных заносов освобождены 1 251 автомобиль и 3 038 человек, из которых 281 автомобиль и 798 человек – 8 января.