В Украине активизировались телефонные мошенники
Мошенникам не нужен пин-код: номер карты, срок ее действия и свв-код – этого достаточно, чтобы снять деньги
Ваша карта заблокирована. Такие смс украинцы получают якобы от имени банка. В панике звонят по указанному номеру и сами рассказывают мошенникам всю информацию о кодах доступа. В Ощадбанке говорят, что единственное сообщение, которое мы направляют своим клиентам – это информация по движению их счетов либо рекламные сообщения.
Мошенникам не нужен пин-код. Номер карты, срок ее действия и свв-код. Этого достаточно, чтобы снять деньги.
Найти и наказать мошенников непросто. Оператор не отключает номера аферистов только после обращения обманутого клиента банка. Заблокированных телефонов – пока немного.
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