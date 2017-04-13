В Украине активизировались телефонные мошенники

Мошенникам не нужен пин-код: номер карты, срок ее действия и свв-код – этого достаточно, чтобы снять деньги

Ваша карта заблокирована. Такие смс украинцы получают якобы от имени банка. В панике звонят по указанному номеру и сами рассказывают мошенникам всю информацию о кодах доступа. В Ощадбанке говорят, что единственное сообщение, которое мы направляют своим клиентам – это информация по движению их счетов либо рекламные сообщения.

Мошенникам не нужен пин-код. Номер карты, срок ее действия и свв-код. Этого достаточно, чтобы снять деньги.

Найти и наказать мошенников непросто. Оператор не отключает номера аферистов только после обращения обманутого клиента банка. Заблокированных телефонов – пока немного.