В Украине арестовали акции еще одного актива "Газпрома"

Сегодня, 18:04

Исполнительная служба арестовала акции "Газпром сбыт Украина" для взыскания штрафа с российского монополиста

Фото: пресс-центр &quot;Газпрома&quot;
Фото: пресс-центр "Газпрома"

Государственная исполнительная служба Украины своим постановлением от 29 мая 2017 года наложила арест на 100% уставного капитала ООО "Газпром сбыт Украина" (Киев) в рамках взыскания штрафа Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на 172 млрд грн (около 6,5 млрд долларов США).

Согласно данным Единого реестра судебных решений, ПАО "Газпром", которому принадлежит 100% в этом ООО, обратился в Хозяйственный суд Киева с просьбой отменить это постановление исполнительной службы, но суд оставил жалобу российского монополиста без рассмотрения.

Напомним, с российской ОАО "Газпром" в пользу государственного бюджета уже взыскано 80,8 млн грн, сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

В феврале 2016 года Антимонопольный комитет Украины принял решение наложить на российский "Газпром" штраф в 85,9 миллиарда гривен, или около 3,2 миллиарда долларов США, за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. ОАО "Газпром" прошел все судебные инстанции, однако суды оставили без рассмотрения жалобы российской компании.

Впоследствии АМКУ насчитал 100% пени на 85,9 млрд грн штрафа ОАО "Газпром" в сумме 85,96 млрд грн. В декабре 2016 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск АМКУ относительно принудительного взыскания штрафа и пени с ОАО "Газпром" в сумме 172 млрд грн.

21 апреля Антимонопольный комитет поручил Государственной исполнительной службе взыскать 172 млрд гривен штрафа и пени с "Газпрома". 1 июня министр юстиции сообщил, что в Украине уже взысканы первые средства с "Газпрома" в рамках штрафа Антимонопольного комитета.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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